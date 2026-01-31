Peter e la sua ombra una favola per tutte le età

Al teatro comunale di Cesenatico torna "Sciroppo di Teatro", la rassegna dedicata a famiglie con bambini e ragazzi. Domenica alle 16 andrà in scena "La favola di Peter", che racconta la storia di Peter e della sua gemella che è l’ombra. Sono nati assieme, sono cresciuti e hanno giocato assieme. Peter muoveva l’ombra e l’ombra aveva sempre idee meravigliose da offrirgli. Quando Peter è cresciuto, ha iniziato a fare ciò che fanno i grandi, non ha più tempo di giocare, ma l’ombra resta sempre lì, dietro di lui, in attesa di essere guardata di nuovo; finché un giorno, si sono separati. Lo spettacolo viene rappresentato in scena con un attore e la sua ombra, su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

