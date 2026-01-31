Il Perugia pareggia 1-1 contro il Ravenna al “Curi”. La squadra di casa fatica nel primo tempo, segna un gol, ma poi subisce il pareggio. Alla fine, ottiene un punto che lascia buoni segnali per il resto del campionato.

Perugia, 30 gennaio 2026 – Finisce 1-1 al “Curi” tra Perugia e Ravenna. Il Grifo soffre nel primo tempo, trova il gol, subisce il pareggio e respira nell’intervallo. Nella ripresa mette alle corde il Ravenna, e dal 24’ con l’uomo in più lo soffoca, collezionando occasioni su occasioni, senza però trovare il meritato gol vittoria. Perugia in vantaggio al 18’ con Montevago di potenza; al 32’ il pari ravennate con l’inserimento di Tenkorang che sfrutta un cross di Corsinelli e fa 1-1. Il tabellino. PERUGIA-RAVENNA 1-1 PERUGIA (4-3-1-2) Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Dell'Orco; Megelaitis, Bartolomei (18' st Joselito), Tumbarello; Manzari (18' st Canotto); Montevago (40' st Nepi), Bolsius (7' st Bacchin). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia-Ravenna 1-1, un punto e tanti buoni segnali per il Grifo

