Perché proprio a noi? Aba ucciso a scuola controlli coi metal detector

La Spezia si sveglia con il ricordo di Aba, il ragazzo ucciso a scuola. I controlli coi metal detector sono stati già messi in atto, e gli studenti sono entrati in aula con il volto segnato dall’ansia. La domanda “Perché proprio a noi?” riecheggia tra i corridoi, mentre genitori e insegnanti cercano di capire cosa sta succedendo. La scuola si stringe attorno a questa tragedia che ha cambiato il volto della città.

La Spezia, 31 gennaio 2026 – Niente sarà più come prima. Gli studenti sapevano che i controlli sarebbero arrivati ma lo smarrimento (e in alcuni casi la paura) si leggeva nei loro occhi ieri prima di entrare a scuola. Nel silenzio del primo mattino i ragazzi sono sfilati davanti alle scritte che ricordano che « Aba vive» e non verrà dimenticato, superando il cordone delle forze dell’ordine schierate agli ingressi dell’istituto. Un centinaio di alunni è stato controllato dai metal detector mobili a paletta entrati in funzione all’istituto superiore "Einaudi Chiodo”. Strumenti pronti a segnalare il minimo elemento sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A due settimane dall’omicidio di Abanoub Youssef, i controlli nelle scuole della Spezia sono diventati più stringenti.

Questa mattina a La Spezia sono iniziati i controlli con i metal detector all’ingresso dell’Istituto Einaudi Chiodo.

