In Italia si parla molto di inquinamento esterno, ma pochi pensano a cosa respiriamo tra le mura di casa. Studi recenti mostrano che l’aria interna può causare problemi di salute, anche demenza. Per proteggersi, bisogna fare attenzione alla ventilazione e usare i filtri. Molti sottovalutano il rischio, ma le evidenze sono chiare: l’aria che respiriamo in casa conta.

Roma, 31 gennaio 2026 – Temiamo lo smog ma anche quel che respiriamo in casa ci può far ammalare. "Tutti noi siamo convinti che la grandissima attenzione alla qualità dell'aria debba riguardare quella esterna. Ma nella definizione di inquinamento atmosferico dell'Organizzazione mondiale della sanità, si parla di indoor e outdoor. Un passaggio storico, perché l'aria con cui noi interagiamo è unica". Il professor Gaetano Settimo è coordinatore del Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell'ISS, l'Istituto superiore di sanità. Convinto che la salute dei cittadini si costruisca sulla prevenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché l'aria che respiriamo in casa può farci ammalare (anche di demenza) e cosa fare per evitarlo

In queste settimane, l'Italia si trova ad affrontare un'intensa ondata di freddo, con temperature molto basse e notti fredde.

