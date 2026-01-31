Questa settimana si parla di un divorzio che pochi avevano previsto. Europa e Stati Uniti non sono più così vicini come in passato. Non è colpa di un errore di comunicazione o di una mano sbagliata alla guida. La verità è che si sta chiudendo un’epoca, e ora bisogna capire come andare avanti.

Il punto da cui partire è semplice e insieme faticoso da accettare: il rapporto tra Europa e Stati Uniti non è in crisi perché qualcuno ha sbagliato tono, linguaggio o leadership, ma perché è finita una fase storica. L’alleanza transatlantica resta in piedi, ma il matrimonio politico, emotivo e simbolico che l’ha sorretta per decenni si è logorato. E questo non è un giudizio morale, è una constatazione strutturale. Per molto tempo l’occidente si è raccontato come una comunità naturale, fondata su valori condivisi che rendevano automatico l’allineamento politico e strategico. In quella narrazione, l’America era il garante, l’Europa il beneficiario riconoscente, e le divergenze venivano assorbite dentro un orizzonte affettivo che attenuava i conflitti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché il divorzio tra Europa e America va spiegato, non negato

Approfondimenti su Europa America

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Europa America

Argomenti discussi: Perché il divorzio dagli Usa per l'Europa è anche una chance; L’influenza del Dragone nella logica strategica tra Usa e Ue; Il divorzio tra giovani e politica; Melanie Griffith sul divorzio da Antonio Banderas: Mi sentivo bloccata. Non è colpa di nessuno.

Perché il divorzio tra Europa e America va spiegato, non negatoTrump non ha rotto il patto transatlantico: ha solo smascherato che non era più un patto d’amore, ma solo di convenienza. E l’Europa non si è preparata al dopo. Il dato politico e strategico ... ilfoglio.it

L’influenza del Dragone nella logica strategica tra Usa e UePer la letteratura italiana La notte della cometa fu un punto di non ritorno: la liquidazione delle avanguardie, già decretata di fatto qualche anno prima da Umberto Eco con Il nome della rosa (1980) ... conquistedellavoro.it

ELIMINATO IN CHAMPIONS, ORA DIVORZIO! De Zerbi nella bufera, non ha allenato il Marsiglia dopo l'eliminazione dalla Champions League e il secondo 3-0 di fila in Europa. La separazione con l'OM appare scontata per i media francesi Lo vorresti su un - facebook.com facebook

Armenia e Azerbaigian insieme a Davos, il presidente serbo mette in guardia "i piccoli" dal divorzio Usa-Europa x.com