Perché il divorzio tra Europa e America va spiegato non negato

Questa settimana si parla di un divorzio che pochi avevano previsto. Europa e Stati Uniti non sono più così vicini come in passato. Non è colpa di un errore di comunicazione o di una mano sbagliata alla guida. La verità è che si sta chiudendo un’epoca, e ora bisogna capire come andare avanti.

Il punto da cui partire è semplice e insieme faticoso da accettare: il rapporto tra Europa e Stati Uniti non è in crisi perché qualcuno ha sbagliato tono, linguaggio o leadership, ma perché è finita una fase storica. L’alleanza transatlantica resta in piedi, ma il matrimonio politico, emotivo e simbolico che l’ha sorretta per decenni si è logorato. E questo non è un giudizio morale, è una constatazione strutturale. Per molto tempo l’occidente si è raccontato come una comunità naturale, fondata su valori condivisi che rendevano automatico l’allineamento politico e strategico. In quella narrazione, l’America era il garante, l’Europa il beneficiario riconoscente, e le divergenze venivano assorbite dentro un orizzonte affettivo che attenuava i conflitti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

