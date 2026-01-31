Stefano Viezzi, l’unico italiano agli under 23 ai Mondiali di ciclocross, è stato squalificato. L’atleta era già in difficoltà dopo una caduta nella prima tornata, durante la quale ha anche rotto il bicicletta. La sua gara è finita presto, lasciando l’Italia senza possibilità di medaglia.

L’unico azzurro al via della prova riservata agli under 23 ai Mondiali 2026 di ciclocross, Stefano Viezzi, è stato squalificato: la gara era ormai compromessa per l’italiano, incappato in una caduta nella prima tornata, nella quale aveva anche danneggiato il mezzo. Intorno alla metà del primo giro della gara Viezzi viene coinvolto in una caduta, rompe la bici e così finisce nei bassifondi della classifica. Per risalire la china l’azzurro deve poi faticosamente raggiungere la zona box per poter effettuare il cambio del mezzo. Qui l’ errore che costa la squalifica all’azzurro: Viezzi vìola il regolamento tecnico dell’UCI lasciando la bici rotta appoggiata alle transenne, invece di lasciarla in consegna ai propri meccanici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché è stato squalificato Stefano Viezzi ai Mondiali di ciclocross: era una punta da medaglia

Approfondimenti su Mondiali Ciclocross

A Hulst si sono svolti i Mondiali di Ciclocross e la gara Under 23 ha riservato sorprese.

Questa mattina si sono aperti ufficialmente i Mondiali di ciclocross under 23.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mondiali Ciclocross

E' subito medaglia per l'Italia del CicloCross che ai Campionati Mondiali in pieno svolgimento a Hust conquista uno splendido argento nella staffetta mista. Filippo Grigolini, Stefano Viezzi, Filippo Fontana, Sara Casasola, Elisa Ferri e Giorgia Pellizotti con una - facebook.com facebook

Stefano Viezzi finishes 3rd in the U23 at Hoogerheide as Aubin Sparfel wins ahead of David Haverdings. Corsus absent but still 3rd in U23 standings; Viezzi ends 4th overall with 96 points. Full post: x.com