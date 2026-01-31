Per stare meglio imita il fenicottero! La curiosità che allunga la vita

Imitare il fenicottero potrebbe aiutare a migliorare la salute. Gli esperti spiegano che mantenere l’equilibrio non riguarda solo i muscoli, ma anche il cervello e il benessere generale. Per stare meglio e invecchiare con più energia, basta provare a restare in equilibrio su una gamba, come fanno i fenicotteri. Una semplice abitudine che, secondo alcuni studi, può allungare la vita e prevenire problemi di salute legati all’età.

Stare in equilibrio su una gamba sola può sembrare un gesto banale, quasi un gioco da bambini. In realtà, soprattutto dopo i 50 anni, può rappresentare una piccola prova che racconta moltissimo della nostra salute generale. Forza muscolare, coordinazione, velocità di reazione e persino lo stato del nostro cervello entrano in gioco in questo esercizio solo apparentemente semplice. Ed è proprio per questo motivo che sempre più medici e ricercatori lo considerano un indicatore di come stiamo invecchiando. Non a caso, la capacità di mantenere l'equilibrio su una gamba raggiunge il suo massimo intorno ai 30-40 anni e poi inizia lentamente a ridursi: dopo i 50-60 anni, riuscire o meno a restare in piedi su una gamba per qualche secondo senza appoggi può fare la differenza tra un invecchiamento in salute e uno più fragile.

