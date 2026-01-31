Un lavoratore che ha guadagnato meno di 400 euro in pochi giorni dovrà restituire oltre 10.500 euro di Naspi anticipata. La situazione si è scoperta quando ha ricevuto la richiesta di rimborso, sorprendendolo. Ora si trova a dover affrontare una cifra molto più alta di quanto abbia effettivamente incassato.

Ha lavorato pochi giorni, incassando meno di 400 euro. Ma dovrà restituirne oltre 10.500 euro di Naspi anticipata. La Naspi, come noto, è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ed è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’Inps in Italia. Sostiene il reddito dei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La decisione arriva dal Tribunale di Pesaro, sezione lavoro e manda un messaggio chiarissimo a chi ha scelto la strada dell’autoimprenditorialità con l’anticipo della disoccupazione: basta una violazione, anche minima, e scatta il conto salatissimo. La vicenda di cui stiamo parlando riguarda una lavoratrice che aveva ottenuto l’anticipo Naspi con cui voleva avviare un’attività autonoma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per 400 euro di contratti deve restituire 10.500 di Naspi

