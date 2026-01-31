Pensioni di febbraio 2026 ecco quando saranno pagate in provincia di Latina

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni di febbraio saranno in pagamento in provincia di Latina. Poste Italiane ha confermato che tutti gli 87 uffici postali del territorio apriranno regolarmente per distribuire le somme. I pensionati potranno quindi ritirare i soldi già dalla prima giornata utile.

Poste Italiane ha fatto sapere che in tutti gli 87 uffici postali del territorio pontino le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2 febbraio. Da quel giorno le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 76 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Le pensioni di gennaio 2026 nella provincia di Latina saranno disponibili a partire da sabato 3 gennaio.

Poste Italiane annuncia che le pensioni di febbraio saranno disponibili in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo.

PENSIONI FEBBRAIO 2026 | ECCO QUANTO AUMENTA DAVVERO L’ASSEGNO INPS

