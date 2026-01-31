Pelliccia FI | Chiusura del Quattro Passi fiducia nella magistratura ma attenzione agli effetti sul Sud

La chiusura del ristorante Quattro Passi a Roma ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore. Pelliccia, un rappresentante di Forza Italia, ha detto che, pur rispettando la magistratura, bisogna fare attenzione agli effetti che questa decisione può avere sull’immagine del sistema delle eccellenze italiane, specialmente nel Sud. La questione divide l’opinione pubblica e mette in luce come le decisioni giudiziarie possano influire sulla reputazione di location storiche e di qualità.

Tempo di lettura: 2 minuti "Fermo restando il pieno rispetto e la fiducia nell'operato della magistratura, non si può ignorare l'impatto che la chiusura del ristorante Quattro Passi produce sul piano dell'immagine e del sistema delle eccellenze italiane". A dichiararlo è Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania. "Parliamo di una delle pochissime realtà di vertice della ristorazione nate nel Mezzogiorno e riconosciute a livello internazionale, fondata dalla famiglia Mellino, capace di portare questo territorio ai massimi livelli della cucina mondiale. È evidente che una vicenda di questo tipo rischia di alimentare letture distorte e stereotipi che il Sud non merita", aggiunge Pelliccia.

