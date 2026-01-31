Pd | riformisti a Schlein ' bene su pluralismo ma servono fatti' **

Questa mattina a Roma, il dibattito interno al Pd si accende dopo le parole di Elly Schlein. I riformisti del partito apprezzano il riconoscimento del pluralismo, ma chiedono fatti concreti. La segretaria ha parlato di una maggioranza e di una minoranza che lavorano insieme contro la destra, ma tra i membri del partito cresce il desiderio di passare dalle parole ai fatti.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - “Prendiamo sul serio il riconoscimento da parte della Segretaria Elly Schlein del pluralismo come ricchezza e identità del nostro partito nel quale lavorano insieme, contro la destra, una ampia maggioranza e una coraggiosa minoranza”. Così Simona Malpezzi, esponente dei Riformisti del Partito Democratico, a seguito delle parole di Schlein oggi. “Rispetto reciproco e riconoscimento del pluralismo si vedono, però, poi nei fatti, nei comportamenti, e non solo negli auspici”, sottolinea Malpezzi. “Proprio perchè quella linea, oggi rivendicata dalla segretaria, non può non nascere dal confronto, dalla fatica di un lavoro comune, aperto, schietto, positivo, che, solo, definisce nel profondo chi siamo e chi vogliamo essere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni, affermando che l'alternativa progressista sta crescendo nei fatti.

