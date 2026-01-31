Pd Piero De Luca | Dalla Campania parte l’unità verso le elezioni politiche

Piero De Luca lancia un messaggio chiaro dalla Campania. Durante l’iniziativa “Idee per l’Italia” a Napoli, il deputato del Pd insiste sulla voglia di unire le forze del partito. Sottolinea che il Pd può essere il punto di riferimento nel centro-sinistra e lavora per costruire un’alternativa di governo forte e compatta. È un segnale di determinazione in vista delle prossime elezioni politiche.

Dalla iniziativa “Idee per l’Italia” a Napoli emerge “l’insegna di unità, di compattezza, di forza del Pd che è in grado di essere centrale, nel centro-sinistra, per lavorare alla costruzione dell’alternativa di governo”. Lo ha detto Piero De Luca, parlamentare e segretario del Pd in Campania, a margine dell’incontro promosso da Energia Popolare a Napoli. “Non basta – ha detto De Luca – essere contro il governo di centrodestra per convincere i cittadini a votarci, ma bisogna elaborare un progetto convinto e un convoglio rispetto ad un’Italia progressista diversa e di rispetto alla possibilità di occuparsi dei temi che oggi la testa non si sta occupando di un’efficace sanità, scuola, sport, salari che sono purtroppo ai minimi termini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Partito Democratico del Sannio cerca di unirsi in vista delle provinciali del 2026.

Piero De Luca sottolinea l'impegno del Pd nella realizzazione del programma in Campania, evidenziando l'importanza di un lavoro condiviso e concreto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

