Pd Piero De Luca | Dalla Campania parte l’unità verso le elezioni politiche
Piero De Luca lancia un messaggio chiaro dalla Campania. Durante l’iniziativa “Idee per l’Italia” a Napoli, il deputato del Pd insiste sulla voglia di unire le forze del partito. Sottolinea che il Pd può essere il punto di riferimento nel centro-sinistra e lavora per costruire un’alternativa di governo forte e compatta. È un segnale di determinazione in vista delle prossime elezioni politiche.
Dalla iniziativa “Idee per l’Italia” a Napoli emerge “l’insegna di unità, di compattezza, di forza del Pd che è in grado di essere centrale, nel centro-sinistra, per lavorare alla costruzione dell’alternativa di governo”. Lo ha detto Piero De Luca, parlamentare e segretario del Pd in Campania, a margine dell’incontro promosso da Energia Popolare a Napoli. “Non basta – ha detto De Luca – essere contro il governo di centrodestra per convincere i cittadini a votarci, ma bisogna elaborare un progetto convinto e un convoglio rispetto ad un’Italia progressista diversa e di rispetto alla possibilità di occuparsi dei temi che oggi la testa non si sta occupando di un’efficace sanità, scuola, sport, salari che sono purtroppo ai minimi termini.🔗 Leggi su Ildenaro.it
