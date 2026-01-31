Pd i riformisti a Schlein | Bene il pluralismo ma ora servono fatti

Nel Partito Democratico il dibattito sul pluralismo si riaccende, mentre i riformisti chiedono più azioni concrete. Dopo settimane di tensioni, alcuni esponenti della minoranza chiedono passi avanti, non solo parole. La nuova leadership di Schlein dovrà ora affrontare questa richiesta, per mantenere un equilibrio tra le diverse anime del partito.

Nel Partito Democratico torna al centro il tema del pluralismo interno e del rapporto tra maggioranza e minoranze. Dopo le parole della segretaria Elly Schlein, che ha definito il pluralismo una ricchezza identitaria del Pd, arriva la replica dei riformisti, che accolgono l'apertura ma chiedono coerenza nei comportamenti concreti. Malpezzi: "Il rispetto reciproco si misura nei comportamenti". A intervenire è Simona Malpezzi, esponente dei Riformisti dem, che prende atto del messaggio della segretaria ma sottolinea come le dichiarazioni debbano tradursi in atti politici tangibili. "Prendiamo sul serio il riconoscimento da parte della segretaria del pluralismo come ricchezza e identità del nostro partito, nel quale lavorano insieme, contro la destra, una ampia maggioranza e una coraggiosa minoranza ", afferma Malpezzi.

Questa mattina a Roma, il dibattito interno al Pd si accende dopo le parole di Elly Schlein.

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni, affermando che l'alternativa progressista sta crescendo nei fatti.

