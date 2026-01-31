Pd | è morta l' ex-deputata Ileana Argentin aveva 62 anni

Questa mattina a Roma è morta l’ex deputata Ileana Argentin. Aveva 62 anni e da tempo combatteva contro l’amiotrofia spinale. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e colleghi, che ricordano la sua determinazione e il suo impegno politico.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - E' morta a Roma Ileana Argentin, aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia spinale. Deputata Pd per due legislature dal 2008 al 2018, è stata sempre molto attiva nel mondo dell'associazionismo e volontariato. Da consigliera comunale a Roma, prima con il sindaco Francesco Rutelli e poi con Walter Veltroni, si occupò di handicap e salute mentale. Protesta contro Ice al Colosseo: ci mancava la cesura tra compagni e maranza. VIDEO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

