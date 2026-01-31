Pd | Bonaccini ' io e Schlein diversi ma vogliamo lavorare insieme'

A Roma, Bonaccini e Schlein si sono incontrati e hanno chiarito che, anche se hanno idee diverse, sono pronti a collaborare. Bonaccini ha detto che vogliono rafforzare il ruolo del Pd come forza di governo e lavorare insieme per questo obiettivo. La loro volontà è di contribuire a rendere il partito più forte e coeso.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Siamo uguali io e Elly? No, però dobbiamo e vogliamo lavorare assieme. E la nostra volontà, anche qui, oggi, è quella di dare un contributo al Pd perché irrobustisca il suo profilo di governo. Ecco a cosa serve energia popolare: non a chiedere posti, ma a proporre idee". Lo dice Stefano Bonaccini all'iniziativa a Napoli di Energia Popolare con Elly Schlein. "Da oggi dobbiamo avere tutti una sola ossessione: convincere gli italiani che un'altra guida è possibile, un'altra Italia è possibile: più giusta e moderna, che investe sulla fiducia e non cavalca la paura, che usa parole di verità davanti ai problemi ma sa indicare soluzioni migliori".

