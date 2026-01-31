Pd | Bettini ' si è spenta Ileana Argentin compagna forte e appassionata'

Questa mattina a Roma è stata annunciata la scomparsa di Ileana Argentin. Amica generosa e combattente, aveva sempre affrontato la vita con passione e determinazione. La notizia ha colpito chi la conosceva e apprezzava il suo spirito forte.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Si è spenta Ileana Argentin. Un'amica generosa, una compagna forte e appassionata, una combattente instancabile che amava la vita". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, ricorda l'ex deputata dem Ileana Argentin scomparsa oggi a Roma a 62 anni.

