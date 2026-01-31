Paura in via Carducci Rissa e lancio di sanpietrini | Ci sentiamo sotto assedio

Una rissa violenta si è scatenata questa mattina in pieno giorno in via Carducci, a Ravenna. La gente si è fermata attonita mentre alcuni uomini si affrontavano a colpi di pugni e lanci di sanpietrini. La scena ha creato il panico tra i passanti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La zona intorno alla stazione sembra ormai un teatro di scontri frequenti, e questa volta la paura si è fatta sentire ancora di più. “Ci sentiamo sotto assedio”, ha commentato qualche residente.

Una rissa, in pieno giorno, come purtroppo tante altre avvenute nella zona della stazione di Ravenna da qualche tempo a questa parte. Stavolta però a peggiorare la situazione c’è stato un lancio ripetuto di sanpietrini che per miracolo non hanno centrato persone anche se due auto, parcheggiate in via Carducci, sono rimaste danneggiate. L’allarme è scattato ieri intorno alle 13 e a raccontarlo, ancora provata dall’accaduto, è Maria Cesira Basile, professoressa del liceo classico che in via Carducci vive dal 2009. "Sono molto turbata, spaventata e preoccupata - dice con voce tremante -. La situazione è molto grave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura in via Carducci. Rissa e lancio di sanpietrini: "Ci sentiamo sotto assedio" Approfondimenti su via Carducci Bologna-Celtic, rissa tra tifosi e lancio di bottigliate al Meloncello: paura e feriti Durante il prepartita di Bologna-Celtic, al Meloncello, si è verificata una scena di tensione tra tifosi, con lancio di bottiglie e una rissa. Coltelli, machete e paura: scuole sotto assedio Negli ultimi tempi, alcune scuole italiane si trovano ad affrontare una crescente preoccupazione: minorenni armati di coltelli e machete, che creano tensione e insicurezza. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su via Carducci Argomenti discussi: Paura in via Carducci. Rissa e lancio di sanpietrini: Ci sentiamo sotto assedio; Terni: albero cade su un’auto che passa in via Carducci. Paura per tre persone; Terni, dalla paura per l'albero crollato su un auto all'intervento: da abbattere due pini in via Carducci; Terni, momenti di paura in via Carducci: albero si abbatte su un’auto. Albero cade su un’auto in corsa, tragedia sfiorataÈ successo in via Carducci a Terni. Feriti gli occupanti del veicolo affidati alle cure del 118. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale ... msn.com Via Carducci, follia in serata: scooter brucia il rosso e sfiora due giovani sulle strisce (VIDEO)Un attimo. Un metro. E poteva trasformarsi in tragedia. Una segnalazione arrivata alla redazione di Trieste Cafe, corredata da video, racconta quanto accaduto nel corso della serata di martedì 20 genn ... triestecafe.it #Terni, momenti di paura in via #Carducci: #albero si abbatte su un’auto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.