Paura questa sera a Domodossola, dove un residente di 32 anni ha aggredito un visitatore nel suo condominio. L'uomo ha estratto un coltello e lo ha minacciato, provocando il panico tra gli altri inquilini. La polizia è intervenuta e ha denunciato il 32enne per minacce aggravate. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso la tranquillità del quartiere.

Un deferimento per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un episodio avvenuto nei giorni scorsi in un condominio di Domodossola. Un uomo, cittadino straniero di 32 anni, è stato identificato e denunciato dopo aver minacciato con un coltello un visitatore dello stabile senza un apparente motivo. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'episodio si è verificato recentemente all'interno di un condominio di Domodossola.

© Virgilio.it - Paura in un condominio a Domodossola, residente aggredisce un visitatore e lo minaccia con un coltello

