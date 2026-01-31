Paura a Roma uomo armato di coltello spaventa passanti a Centocelle

Paura questa mattina a Centocelle, a Roma. Un uomo armato di coltello ha iniziato a minacciare e spaventare i passanti in piazzale delle Gardenie. Sul posto sono arrivati gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale, che hanno fermato l’uomo e messo fine alla scena di tensione. Nessuno è rimasto ferito.

(Adnkronos) – Un uomo armato di coltello stava spaventando i passanti a Centocelle a Roma: per questo in piazzale delle Gardenie sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti stavano svolgendo il consueto servizio di vigilanza nell'area del mercato di viale della Primavera, quando, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti e hanno trovato l'uomo, in stato di alterazione, con il coltello in una mano e ferite all'altro braccio. Secondo la ricostruzione della polizia locale, messa subito in sicurezza la zona e grazie all'intervento di un agente di madrelingua russa, gli agenti sono riusciti ad avviare un dialogo e a calmare il 65enne, proveniente dall'Europa dell'est, che non parlava la lingua italiana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Paura al mercato di Centocelle, dove un uomo armato di coltello ha messo in allerta i passanti.

