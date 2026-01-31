Passamontagna spray bastoni e coltelli | ecco le armi sequestrate agli antagonisti a Torino

La polizia di Torino ha sequestrato un arsenale agli antagonisti prima della manifestazione di solidarietà con Askatasuna. Passamontagna, spray, bastoni e coltelli sono stati trovati tra le mani di alcuni partecipanti. Gli agenti hanno predisposto controlli più severi per evitare incidenti e garantire l’ordine pubblico. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

I servizi scrupolosi della questura prima della manifestazione di solidarietà con Askatasuna sono andati a segno. I controlli preventivi, che sono stati avviati nei giorni scorsi e che poi sono stati intensificati nella giornata di oggi, hanno riguardato anzitutto il sistema dei trasporti. E quindi la rete stradale e autostradale, l’ambito ferroviario e aeroportuale. E poi i valichi di frontiera del Frejus e del Monginevro. Il rischio di infiltrazioni da parte di antagonisti provenienti dall’estero è elevato. Sono stati rinvenuti anche oggetti atti all’offesa e al travestimento, quali maschere, mascherine e coltelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La polizia di Torino ha sequestrato diverse armi tra cui passamontagna, spray, bastoni e coltelli prima della manifestazione di solidarietà con Askatasuna.

Dopo l’assemblea con Brahim Baya, Askatasuna annuncia una nuova iniziativa all’università di Torino, in risposta alle recenti tensioni legate allo sgombero di Corso Regina Margherita.

