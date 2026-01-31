La polizia di Torino ha sequestrato diverse armi tra cui passamontagna, spray, bastoni e coltelli prima della manifestazione di solidarietà con Askatasuna. Gli agenti hanno controllato i partecipanti e hanno trovato gli oggetti sospetti, evitando così possibili incidenti. La manifestazione si svolgerà comunque, ma ora si cerca di garantire maggiore sicurezza.

I servizi scrupolosi della questura prima della manifestazione di solidarietà con Askatasuna sono andati a segno. I controlli preventivi, che sono stati avviati nei giorni scorsi e che poi sono stati intensificati nella giornata di oggi, hanno riguardato anzitutto il sistema dei trasporti. E quindi la rete stradale e autostradale, l’ambito ferroviario e aeroportuale. E poi i valichi di frontiera del Frejus e del Monginevro. Il rischio di infiltrazioni da parte di antagonisti provenienti dall’estero è elevato. Sono stati rinvenuti anche oggetti atti all’offesa e al travestimento, quali maschere, mascherine e coltelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Passamontagna, spray, bastoni e coltelli: ecco le armi sequestrate a Torino

Nella notte, nell'area della stazione metro Bagnoli-Agnano, si è verificata una lite tra quattro uomini, caratterizzata dall'uso di bastoni di legno e coltelli.

