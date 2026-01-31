Partito sardo d' azione spaccato alla vigilia delle Regionali | innovazione contro tradizione

Alla vigilia delle elezioni regionali, il Partito Sardo d’Azione si divide. Da un lato, Giancarlo Acciaro, storico leader dei Quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna, non si fa scrupoli a parlare chiaro. Critica senza mezzi termini, puntando tutto sulla sua linea di innovazione, contro la tradizione che rappresentano i suoi avversari interni al partito. La spaccatura si fa sentire forte, proprio quando il clima politico si fa più caldo.

Non usa giri di parole Giancarlo Acciaro, leader storico dei quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna. Imprenditore di lungo corso e deputato, Assessore Provinciale e Comunale di Sassari, già Segretario Nazionale del Partito nei primi anni ‘90: “Ho portato io Antonio Moro nel Partito più di trent'anni fa e ne conosco pregi e difetti. In questo caso sta soltanto cercando di coprire il suo ultimo fallimento elettorale con un polverone che risponde alla logica del tanto peggio, tanto meglio”. Acciaro è stato uno dei bersagli principali della campagna di delegittimazione avviata da Moro e da alcuni altri iscritti ancora legati alla vecchia minoranza che faceva capo a Giacomo Sanna e che cerca di riprendere il controllo del Partito in vista delle prossime elezioni regionali: “Dietro tutti questi veleni c'è un gruppo che ha governato il Partito per decenni prima di Solinas e mi fa sorridere che oggi si presentino come «l'innovazione contro la conservazione feroce»: Giacomo Sanna, lo stesso Antonio Moro, Efisio Planetta che è stato Consigliere regionale dal 1984 per ben tre legislature, sua moglie Carla, figlia di un altro compianto sardista, l'onorevole Puligheddu, già Consigliere e Assessore Regionale negli Anni '80, e nominata proprio da Solinas, Garante regionale dell'infanzia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

