Partiti i lavori della nuova ciclopedonale di viale Kennedy

Sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclopedonale di viale Kennedy, sul lato del canale Albani. La strada sarà larga 2,6 metri, con doppio senso di marcia e un cordolo di 50 centimetri che la proteggerà. La nuova corsia per le auto avrà invece 3,5 metri di larghezza. I lavori partono dal ponte Storto e arrivano fino alla Statale 16, migliorando così la viabilità e la sicurezza per ciclisti e pedoni.

Partiti i lavori della nuova pista ciclopedonale di viale Kennedy (lato canale Albani), che dal ponte Storto prosegue fino alla Statale 16: sarà larga 2,6 metri, a doppio senso di marcia, protetta da un cordolo insormontabile di 50 cm, mentre la corsia per auto avrà un’ampiezza di 3,5 metri. Sul lato opposto, quello delle case, è già in fase di realizzazione la pavimentazione drenante per la permeabilità del terreno. Qui i parcheggi non non saranno più selvaggi, a spina di pesce, ma in linea, ordinati, con una riduzione del 50% dei posti auto disponibili. L’importo dell’intervento è di 275 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Partiti i lavori della nuova ciclopedonale di viale Kennedy Approfondimenti su Viale Kennedy Cantieri, procedono i lavori del nuovo percorso ciclopedonale in viale Giulio Cesare I lavori per il nuovo percorso ciclopedonale in viale Giulio Cesare sono in pieno svolgimento, con un avanzamento rapido e costante. Un incrocio critico cambia volto: partiti i lavori della nuova rotatoria Sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Viale Kennedy Argomenti discussi: Partiti i lavori della Strada Parco Capitolo; Nuova rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara: partiti i lavori; Partiti i lavori di riqualificazione dello Stadio Giorgio Ferrini; Partiti i lavori della nuova ciclopedonale di viale Kennedy. Museo Baracca, partiti i lavori di restauro e ampliamento: costeranno 300mila euroSi andrà a toccare la corte interna e le prime porzioni delle due ali laterali del palazzo dedicato al pilota lughese ... ravennaedintorni.it Assisi, partiti i lavori al parcheggio Matteotti: interventi sulla struttura danneggiata dal grosso incendioA nove mesi dall’incendio che nel maggio scorso ha devastato il parcheggio Matteotti sono partiti a inizio settimana - con la speranza che possano concludersi prima della fine dell’estate - i lavori ... corrieredellumbria.it RTP Messina. . Sono partiti i lavori sul lungomare di Santa Teresa di Riva, squassato dal ciclone Harry. Si tratta di opere in somma urgenza che dovranno ricostruire la circolazione ma soprattutto ripristinare i servizi, per prima quella della fogna. - facebook.com facebook Partiti i lavori di riqualificazione dello stadio Giorgio Ferrini, nel rione di Ponziana. Il cantiere è stato avviato lo scorso 20 gennaio, la fine dei lavori è prevista entro il 10 maggio 2026. Info: bit.ly/4t12HTD x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.