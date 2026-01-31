Partita di cartello in scena al Palas Allende Essence Hotels ospita lo Sviluppo Sud Catania

Questa sera al Palas Allende va in scena una partita molto importante. La Essence Hotels sfida lo Sviluppo Sud Catania in un match che può fare la differenza per entrambe le squadre. L’atmosfera è carica di tensione, e i tifosi sono pronti a sostenere i loro beniamini. La partita inizia alle 18,30 e tutto lascia presagire uno scontro combattuto fino all’ultimo minuto.

Partita di cartello quella che si giocherà oggi alle 18,30 al Palas Allende. E' infatti un match delicato per la Essence Hotels che ospita i siciliani dello Sviluppo Sud Catania. I virtussini, dopo lo stop di Aversa, vogliono tornare a fare punti e l'occasione si presenta ghiotta: "A parte lo scivolone in terra campana – afferma il centrale romagnolo Fabio Ricci, che sta disputando un campionato in crescita –, siamo in un buon momento dal punto di vista del gioco e dei risultati. Abbiamo giocato belle partite e preso punti, con Catania vogliamo assolutamente riscattare la sconfitta patita all'andata e faremo di tutto per essere all'altezza".

