La partita tra Parma e Juventus si gioca oggi in Emilia e sarà visibile solo su DAZN. I tifosi della Juve potranno seguirla in streaming o in diretta tv, ma devono avere un abbonamento alla piattaforma. Spalletti cerca punti importanti per la sua squadra, mentre i bianconeri vogliono continuare la corsa in campionato.

Parma Juve, la sfida della 23ª giornata sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, ecco come seguire la squadra di Spalletti nella trasferta emiliana. La marcia in campionato della Juventus riprende con una tappa fondamentale in terra emiliana, dove la formazione guidata da Luciano Spalletti è attesa dalla insidiosa trasferta contro il Parma. La sfida, valida per il ricco programma della 23ª giornata di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni di classifica dei bianconeri, chiamati a dare risposte concrete sul rettangolo verde dello stadio Ennio Tardini. Per le migliaia di tifosi che non saranno presenti fisicamente sugli spalti dello storico impianto parmigiano, la tecnologia offre la possibilità di vivere ogni emozione del match in tempo reale, garantendo una copertura totale e capillare dell’evento sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida della 23ª giornata di Serie A

Approfondimenti su Parma Juve

Scopri come seguire in diretta streaming e in tv la partita tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A | Dove vedere Parma-Juventus; Parma-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming; Parma-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie ADopo aver pescato il Galatasaray ai playoff di Champions, la Juventus torna con la testa al campionato. Nella gara valida per la 23a giornata di Serie A, i bianconeri sfidano il Parma, che ... ilmessaggero.it

Parma-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniLa sfida tra Parma e Juventus sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN, tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o ... calciomercato.com

Parma-Juve, la probabile formazione di Spalletti tra cambi e dubbi: chi è in ballottaggio - facebook.com facebook

Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: "Faremo il possibile per portare punti a casa" (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti x.com