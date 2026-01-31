McKennie si prende la scena a Parma. L’americano sarà il punto di riferimento della Juventus in campo, con un ruolo chiave nel progetto di Spalletti. Il tecnico insiste sul modulo con i tre trequartisti, ma è chiaro che l’ex Schalke avrà libertà di muoversi ovunque. La sua presenza potrebbe fare la differenza nella partita di oggi.

Parma Juve, Spalletti insiste sul modulo con i tre trequartisti, ma la vera certezza è McKennie che avrà libertà assoluta di movimento. Luciano Spalletti sembra aver sciolto definitivamente le riserve sull’assetto tattico da opporre al Parma. Nonostante le frenetiche voci di mercato che potrebbero distrarre l’ambiente, l’allenatore toscano ha le idee chiarissime su come disegnare la sua Juventus in campo. Secondo l’analisi approfondita della Gazzetta dello Sport, nella lavagna tattica del mister la soluzione preferita resta quella che garantisce, almeno sulla carta, il miglior compromesso tra copertura e pericolosità offensiva: una linea a quattro difensori, protetta da due centrocampisti di interdizione e costruzione, con una batteria di tre trequartisti pronti ad agire alle spalle dell’unica punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve, McKennie sempre più al centro del progetto: lo statunitense avrà un compito fondamentale. Ecco quale

Approfondimenti su Parma Juve

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Parma - Juventus Serie 1 - 2 (Serie A 2005-06, 5. giornata)

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Parma-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Chi può star fuori a Parma, paura senza due big: Spalletti cambia ancora la Juve dopo Napoli e Monaco; Parma-Juventus: le probabili formazioni; McKennie eguaglia goal e assist della passata stagione: il punto fermo della Juventus con il contratto in scadenza.

Serie A, Parma-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvParma-Juventus è molto più di una semplice tappa del calendario. Domenica 1° febbraio, alle 20:45, i bianconeri scenderanno in campo al Tardini per la 23ª giornata di Serie A con l’obiettivo di dare ... torinotoday.it

Probabili formazioni Parma-Juventus: avanza Ondrejka, cosa filtra su Conceicao e DavidProbabili formazioni Parma Juventus - Le possibili scelte di Cuesta e Spalletti per il match della 23^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Domani sera #ParmaJuve al Tardini con un osservato speciale Riflettori puntati su Mateo #Pellegrino: il giovane talento del #Parma è considerato il pericolo numero uno per la difesa bianconera in vista della sfida contro i crociati A voi piacerebbe veder - facebook.com facebook

Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: "Faremo il possibile per portare punti a casa" (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti x.com