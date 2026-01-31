Parigi sbarca a Torino | al via Francesissimo il festival che celebra la cultura francofona

Torino apre le porte a “Francesissimo”, il nuovo festival dedicato alla cultura francese e francofona. Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026, la città si trasforma nella capitale del dialogo tra le due sponde del fiume. La prima edizione di questo appuntamento offre incontri, letture e eventi che celebrano la letteratura e le tradizioni di Francia e dei paesi francofoni, rafforzando il ruolo di Torino come punto di riferimento culturale internazionale.

Torino si conferma capitale internazionale del libro e del dialogo culturale. Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio 2026, la città ospita la prima edizione di Francesissimo, un festival dedicato alla letteratura e alla cultura francese e francofona. Il progetto nasce come "gemello" di Italissimo a Parigi.

