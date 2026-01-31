Parenzo oggi in Biblioteca a Siena La sindaca | Benvenuto questa è città di cultura e dialogo

Oggi David Parenzo arriva a Siena per presentare il suo libro ‘Lo scandalo Israele’ nella Biblioteca degli Intronati. La sindaca lo accoglie con un semplice benvenuto, ricordando che la città è sempre stata un centro di cultura e dialogo. Dopo settimane di polemiche e discussioni accese, l’evento si svolge senza intoppi, in un clima che si spera possa favorire il confronto.

Siena, 31 gennaio 2026 – Dopo giorni di tensioni e scambi pubblici sempre più serrati, oggi David Parenzo è atteso a Siena per la presentazione del suo libro ‘Lo scandalo Israele’ nella sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati. Un evento nato come appuntamento culturale e progressivamente diventato un caso politico per via del suo inserimento nel calendario delle iniziative in occasione della Giornata della Memoria. Alla protesta di una rete di organizzazioni pro-Palestina, guidata da AllertaMedia, che ha messo in discussione l’opportunità dell’evento e il profilo dell’autore, si sono affiancate nelle ultime ore prese di posizione di segno opposto, prima fra tutte una lettera aperta al giornalista dalla sindaca di Siena, che sarà presente questa mattina alla presentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

