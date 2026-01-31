Nella serata del 30 gennaio 2026, allo stadio comunale di Guidonia Montecelio, le due squadre si sono divise la posta in palio senza emozioni. La partita è finita 0-0, con poche occasioni da gol e molti errori in fase offensiva. Un risultato che non cambia nulla per entrambe, che continuano a inseguire punti importanti in campionato.

Nella serata del 30 gennaio 2026, allo stadio comunale di Guidonia Montecelio, si è concluso senza reti il match tra la squadra locale e l’Arezzo, fermata sullo 0-0 in una partita che ha offerto equilibrio ma scarsa concretezza davanti al gol. Il risultato, frutto di un’azione costante ma mai incisiva da entrambe le parti, ha regalato un punto a testa in un incontro che ha mancato di spunti decisivi e di emozioni forti. I padroni di casa, in cerca di una risalita in classifica, hanno mostrato una certa solidità difensiva, ma hanno faticato a creare occasioni di rete, con pochi tentativi in porta e una mancanza di precisione nei finali di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pareggio senza storia tra Guidonia e Arezzo: punto a testa in un match equilibrato ma poco incisivo

Approfondimenti su Guidonia Arezzo

L’Arezzo si ferma sullo 0-0 a Guidonia Montecelio, bloccato da una prestazione sottotono.

L'ACF Arezzo inizia il 2026 con un pareggio di 1-1 contro Res Roma al Comunale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Guidonia Arezzo

Argomenti discussi: Sansepolcro, pareggio senza gol: è penultimo; Pareggio senza reti tra Trepca e Drenica; L'Arsenal scrive la storia della Champions! I Gunners prima squadra a vincere TUTTE le partite della fase a girone; Massese, al Vitali vince la noia: pareggio senza reti col Belvedere.

Calcio: pareggio senza reti, ma con molte emozioni, tra Seregno FBC e BaranzatesePareggio a reti bianche allo stadio Ferruccio tra Seregno Fbc e Baranzatese, in un ... msn.com

Panathinaikos-Roma 1-1 - Da Zero a Dieci - Marco Rossi Mercanti 0 - Il Panathinaikos resta imbattuto contro la Roma nella sua storia: 1 pareggio, 2 vittorie e 0 ko. 1 - Anno e 5 giorni dopo il suo arrivo, Gollini ha finalmente debuttato in una gara uffici - facebook.com facebook

Mats #Hummels ha messo una storia su instagram subito dopo il pareggio della #ASRoma contro il #Milan. #RomaMilan #SerieA x.com