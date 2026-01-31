Pareggio senza storia tra Guidonia e Arezzo | punto a testa in un match equilibrato ma poco incisivo
Nella serata del 30 gennaio 2026, allo stadio comunale di Guidonia Montecelio, le due squadre si sono divise la posta in palio senza emozioni. La partita è finita 0-0, con poche occasioni da gol e molti errori in fase offensiva. Un risultato che non cambia nulla per entrambe, che continuano a inseguire punti importanti in campionato.
Nella serata del 30 gennaio 2026, allo stadio comunale di Guidonia Montecelio, si è concluso senza reti il match tra la squadra locale e l’Arezzo, fermata sullo 0-0 in una partita che ha offerto equilibrio ma scarsa concretezza davanti al gol. Il risultato, frutto di un’azione costante ma mai incisiva da entrambe le parti, ha regalato un punto a testa in un incontro che ha mancato di spunti decisivi e di emozioni forti. I padroni di casa, in cerca di una risalita in classifica, hanno mostrato una certa solidità difensiva, ma hanno faticato a creare occasioni di rete, con pochi tentativi in porta e una mancanza di precisione nei finali di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
