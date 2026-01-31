Il Perugia conclude il match contro il Ravenna con un pareggio 1-1. La squadra mostra segnali di crescita, anche se non riesce a conquistare il primato in classifica. I biancorossi cercano continuità, ma dovranno ancora lottare per i vertici della classifica.

Il Perugia chiude il match contro il Ravenna con un 1-1 che, se da un lato non regala il primato in classifica, offre comunque segnali incoraggianti per la crescita del gruppo. La partita si è svolta al Curi, davanti a un pubblico complessivo di 3.053 spettatori, con il fischio d’inizio alle 15:00 del 30 gennaio 2026. Il primo tempo è stato un susseguirsi di emozioni: il Perugia ha trovato il vantaggio al 18’ grazie a un colpo di testa di Montevago, dopo un’azione di attacco costruita con precisione. Il Ravenna, però, ha reagito con vigore, pareggiando al 32’ grazie a Tenkorang, che ha sfruttato un cross preciso di Corsinelli per infilare il pallone nell’angolo alto della porta di Gemello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pareggio in Umbria, il Perugia trova equilibrio ma non basta per il primato

Approfondimenti su Perugia Ravenna

Nel match di Prima Categoria tra Mercatellese e Maior si conclude con un pareggio 2-2.

Un bambino proveniente da Gaza trova rifugio e assistenza a Perugia, simbolo di solidarietà e speranza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Perugia Ravenna

Argomenti discussi: Perugia-Ravenna 1-1, un punto e tanti buoni segnali per il Grifo; Calcio Umbria, tornano in campo le formazioni del territorio dei campionati dilettantistici; Padel, entra nel vivo la seconda fase della Coppa dei Club: squadre già in fuga per la vetta; Serie C | Ternana-Torres: numeri e precedenti.

Qui Trestina. Il ds Podrini: Siamo pronti a giocarcela»TRESTINA - I 4 punti ottenuti in pochi giorni (pareggio in extremis con il San Donato Tavarnelle, vittoria contro ... lanazione.it

Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccel ... assisinews.it

Terni Influencer & Creator Festival. . Ma come eravamo rimasti con le sfide del Road2Tic Il progetto, portato avanti in collaborazione con @umbriatourism si é concluso con un pareggio tra @davideavolio_ e @patrondavide 2 a 2 e palla al centro. - facebook.com facebook