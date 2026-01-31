Paradox Interactive segna calo finanziario | crollano i ricavi legati al sequel di Bloodlines

Paradox Interactive chiude il trimestre con una perdita record. I ricavi sono crollati, soprattutto a causa del sequel di Bloodlines. La società svela un calo del 162% nell’utile operativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I numeri sono preoccupanti e confermano una frenata nel settore dei videogiochi.

Paradox Interactive ha chiuso il trimestre fiscale terminato il 31 dicembre 2025 con una perdita operativa record, segnando un calo dell’utile operativo del 162% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il principale responsabile di questo crollo è stato il lancio di *Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2*, il sequel del cult classico del 1999, che ha generato vendite ben al di sotto delle aspettative. Nonostante i ricavi totali del trimestre siano aumentati del 23%, raggiungendo i 874,8 milioni di corone svedesi (circa 98,7 milioni di dollari), la società ha dovuto registrare una svalutazione di oltre 40 milioni di dollari legata ai costi di sviluppo e distribuzione del gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

