Panatta | Pensavo di aver visto tutto nel tennis ma la resurrezione di Djokovic davvero non me l’aspettavo
Adriano Panatta ha commentato la semifinale degli Australian Open tra Djokovic e Sinner sul Corriere della Sera. L’ex tennista italiano ha detto di non aver mai visto niente di simile nel tennis. Djokovic ha vinto in cinque set contro ogni pronostico, lasciando tutti a bocca aperta.
Adriano Panatta ha scritto il commento del Corriere della Sera alla semifinale degli Australian Open tra Djokovic e Sinner, vinta contro ogni pronostico dal serbo in cinque set. Novak ha perso il primo e anche il terzo. Ha rimontato, lui che a maggio compirà 39 anni. Scrive Adriano Panatta: Il diavolo doveva essere seduto in prima fila, in uno o due passaggi della telecamera mi è sembrato perfino di scorgerlo. Comunque era lì, e faceva il tifo per Djokovic, che deve essere uno dei suoi figli prediletti. Se tanto mi dà tanto, aspettiamoci di vederlo in campo per altri dieci anni, il serbo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
