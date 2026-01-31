Adriano Panatta ha commentato la semifinale degli Australian Open tra Djokovic e Sinner sul Corriere della Sera. L’ex tennista italiano ha detto di non aver mai visto niente di simile nel tennis. Djokovic ha vinto in cinque set contro ogni pronostico, lasciando tutti a bocca aperta.

Adriano Panatta ha scritto il commento del Corriere della Sera alla semifinale degli Australian Open tra Djokovic e Sinner, vinta contro ogni pronostico dal serbo in cinque set. Novak ha perso il primo e anche il terzo. Ha rimontato, lui che a maggio compirà 39 anni. Scrive Adriano Panatta: Il dia­volo doveva essere seduto in prima fila, in uno o due pas­saggi della tele­ca­mera mi è sem­brato per­fino di scor­gerlo. Comun­que era lì, e faceva il tifo per Djo­ko­vic, che deve essere uno dei suoi figli pre­di­letti. Se tanto mi dà tanto, aspet­tia­moci di vederlo in campo per altri dieci anni, il serbo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Panatta: “Pen­savo di aver visto tutto nel ten­nis, ma la resur­re­zione di Djokovic dav­vero non me l’aspet­tavo”

