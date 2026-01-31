Questa sera l’Estense Pallamano torna in campo al PalaBoschetto. Alle 17.30 affronta Faenza nel campionato di serie B, dopo una pausa. La squadra vuole riprendere il ritmo e mettere punti importanti in classifica. I giocatori sono pronti e carichi, mentre il pubblico si aspetta una partita ricca di emozioni.

Torna in campo l’Estense Pallamano, che oggi con fischio di inizio alle 17.30 affronterà al PalaBoschetto la Pallamano Faenza nel campionato di serie B. Sfida importante per la formazione di coach Salvatore Onelli, in piena lotta per ottenere il miglior piazzamento possibile nelle zone alte della classifica. Faenza è un avversario da non sottovalutare ma assolutamente alla portata di capitan Ghiglioni e compagni, che conquistando l’intera posta in palio contro i romagnoli avranno la possibilità di mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta esterna del turno precedente di campionato, e ricominciare a muovere nuovamente la classifica in vista della seconda fase del campionato di serie B maschile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. Handball Estense in campo al Boschetto: arriva Faenza per rimettersi in marcia

Nel match di pallamano al PalaBoschetto, il Brixen si impone con un convincente 38-23 sull'Ariosto.

