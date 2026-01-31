PALINSESTI 8-14 FEBBRAIO 2026 | AFFARI TUOI TARATATA OLIMPIADI COPPA ITALIA

Nella settimana dal 8 al 14 febbraio 2026, le Olimpiadi invernali occupano gran parte della programmazione televisiva in Italia. Rai e altre reti trasmettono le gare, con particolare attenzione alle competizioni che si svolgono a Milano-Cortina. Oltre alle Olimpiadi, si segnalano anche le puntate di Affari Tuoi, Taratata e i classici programmi di intrattenimento come Chi Vuol Essere Milionario e C’è Posta per Te. La settimana offre un mix di sport, musica e spettacolo, con le prime visioni di alcuni film e

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall'8 al 14 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (26) 1ªTv L: M: M: G: Don Matteo 15 (610) 1ªTv V: Affari Tuoi: Nella Buona e Nella Cattiva Sorte S: The Voice Kids (66) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Taratata (12) new M: Io Sono Farah 1ªTv M: Una Nuova Vita (34) 1ªTv G: Striscia La Notizia (45) V: Colpa dei Sensi (33) 1ªTv S: C'è Posta per Te (69) Il 1002, ore 10:50 – Giornata del Ricordo Il 1002, seconda serata – La Forza di Una Donna 1ªTv Rai2 D: XXV Giochi Olimpici Invernali L: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali G: XXV Giochi Olimpici Invernali V: XXV Giochi Olimpici Invernali S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Taken 3: L'Ora della Verità M: Napoli-Como M: Bologna-Lazio G: V: Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar S: Una Notte al Museo 3 il daytime sarà occupato della Olimpiadi Invernali nessuna segnalazione Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l'ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E' Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Django Unchained L: 4 Hotel 1ªTv M: Paradiso Amaro M: Now You See Me: I Maghi del Crimine G: Innocenti Bugie V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: Chi Offre di Più? M: Giustizia Privata M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 7 AL 14 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l'apposita area commenti sottostante.

