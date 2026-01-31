Palermo punta sull’Europa | progetti per il rinnovo dello stadio in vista dei prossimi Europei

Palermo si prepara a cambiare volto. La squadra ha annunciato che lo stadio Renzo Barbera potrebbe essere uno dei palchi ufficiali degli Europei del 2032. I lavori di rinnovamento sono già in cantiere, puntando a rendere l’impianto più moderno e funzionale. La città spera che questa occasione porti più visitatori e visibilità. Ora si aspetta il via libera delle istituzioni e l’avvio dei lavori.

Palermo punta sull’Europa: lo stadio Renzo Barbera, simbolo della città e sede del Palermo Calcio, potrebbe diventare uno degli impianti ufficiali per gli Europei di calcio del 2032. L’obiettivo non è solo ambizioso, ma già concretamente in fase di progettazione. I lavori di ristrutturazione potrebbero iniziare all’inizio del 2027 e concludersi entro la metà del 2031, in perfetto tempo per soddisfare i requisiti tecnici e logistici richiesti dalla UEFA. L’investimento stimato oscilla tra i 210 e i 350 milioni di euro, a seconda delle scelte progettuali, tra cui la copertura dell’intero impianto e l’ampliamento del verde pubblico circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

