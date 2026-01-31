Malorie Blanc sorprende ancora. La giovane talento si piazza al primo posto nelle pagelle del superG a Crans Montana, dimostrando sicurezza e qualità. Sofia Goggia, invece, mantiene il suo approccio razionale, ma non riesce a migliorarsi come vorrebbe. Federica Brignone, invece, resta lontana dai tempi necessari per competere con le migliori. La competizione si fa sempre più serrata, e le prossime gare potrebbero cambiare le carte in tavola.

PAGELLE SUPERG CRANS MONTANA 2026. Sabato 31 gennaio Malorie Blanc, 9: è un talento cristallino. Già nella passata stagione era arrivata seconda in discesa a St. Anton. Nella stagione in corso non aveva brillato, con l’unico acuto della sesta posizione nel superG di St. Moritz. Oggi ha trovato la condizione di neve che predilige, attaccando con l’incoscienza dei 22 anni e firmando la prima vittoria della carriera. Sofia Goggia, 8: è un podio che dà tanto morale e che mancava da prima di Natale. La bergamasca scaccia un gennaio sottotono con una prestazione che infonde fiducia in vista delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle superG Crans Montana 2026: Goggia con raziocinio, Brignone avrebbe bisogno di un tempo che non c'è

Le atlete italiane Brignone e Goggia scendono in pista per la prova di SuperG a Crans Montana.

La prima discesa di SuperG a Crans Montana si è conclusa con l’Italia protagonista.

