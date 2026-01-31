La Lazio batte il Genoa all’Olimpico e conquista tre punti importanti. Cataldi si mette in mostra e regala la vittoria ai biancocelesti, mentre De Rossi si ferma con un ko che pesa. La partita si è giocata davanti ai tifosi e ha mostrato alcune scelte decisive in campo. Ora la Lazio si avvicina alla prossima sfida con più fiducia.

Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. La storia, le caratteristiche tecniche e l’identikit del centrocampista Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere! Calciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Dida si racconta: «Penso che il Milan stia andando bene, è un grande club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100? regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico

Approfondimenti su Lazio Genoa

La Lazio conquista tre punti contro il Genoa con un 3-2 arrivato al 100esimo minuto, grazie a un rigore di Cataldi.

Una partita piena di emozioni quella tra Lazio e Genoa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Lecce-Lazio 0-0: Dia non punge, Romagnoli risponde presente; Lecce-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: quantità e qualità per Ramadani e Coulibaly, bocciati Cancellieri e Dia; Genoa-Bologna 3-2, le pagelle: magia di Messias, perle anche di Ekuban e Malinovskyi; Lazio, le pagelle contro il Lecce: Romagnoli c'è, Cancellieri sotto tono.

Lazio-Genoa 3-2, le pagelle: Cataldi (6,5) decisivo, Isaksen (7) il migliore in campo, Martín (4) disastrosoIn un Olimpico deserto, la Lazio ha ritrovato i tre punti. Nell'anticipo della 23a giornata di Serie A, i biancocelesti hanno ospitato il Genoa, ... msn.com

Pagelle di Lazio-Genoa 3-2: giochi di mano all'Olimpico. Il rigore decisivo è quello di CataldiSerie A, Lazio-Genoa 3-2 i top e flop del match: Isaksen inventa, Pedro e Taylor segnano per l'uno-due biancoceleste. I rossoblù rimontano con le reti di Malinovskyi su rigoe e poi Vitinha. Nel finale ... sport.virgilio.it

Coppa Italia Femminile - Roma-Lazio 3-0 - Le pagelle del match Marco Rossi Mercanti La Roma approda in semifinale di Coppa Italia strapazzando 3-0 la Lazio nel derby di ritorno dei quarti della manifestazione. Sugli scudi Viens con una doppietta, di C - facebook.com facebook

Lecce-Lazio 0-0, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #LecceLazio #Lecce #Lazio x.com