Mercoledì mattina un detenuto di 74 anni si è tolto la vita nel carcere

E’ il terzo suicidio in carcere in meno di un mese. G.M., 74 anni, ergastolano nella casa circondariale “Due Palazzi” (Padova) si è tolto la vita mercoledì mattina all’alba. Quel giorno era previsto il suo trasferimento in un’altra prigione, con altri compagni, dopo decenni nella stessa cella, per decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). A denunciare il caso sono i volontari che lavorano nel carcere. Accusano il governo di aver accentrato a Roma le decisioni sulle attività ricreative per i detenuti, ponendo “ostacoli”. Non solo: lunedì hanno saputo del trasferimento improvviso, 48 ore dopo, di 22 detenuti storici del Due Palazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padova, detenuto suicida il giorno del trasferimento. Volontari: “Denunciato lo spostamento al governo, nessuna risposta”

Approfondimenti su Padova Detenuto

Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Padova, il secondo in soli tre giorni.

Un detenuto di 73 anni si è tolto la vita nel reparto di alta sicurezza del carcere di Padova.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Padova Detenuto

Argomenti discussi: Padova, detenuto suicida. Era nell’elenco dei reclusi da trasferire. Si mobilitano le associazioni; Padova, detenuto di 73 anni suicida in carcere prima di essere trasferito: la sua attività di lavoro era stata sospesa; Due Palazzi, si toglie la vita un altro detenuto; Detenuto 36enne si suicida nel carcere di Padova: è il secondo in tre giorni. Posate due rose sulla cancellata.

Padova, detenuto suicida il giorno del trasferimento. Volontari: Denunciato lo spostamento al governo, nessuna rispostaE’ il terzo suicidio in carcere in meno di un mese. G.M., 74 anni, ergastolano nella casa circondariale Due Palazzi (Padova) si è tolto la vita mercoledì ... ilfattoquotidiano.it

Detenuto si suicida nel carcere di Padova: è il secondo in tre giorniPADOVA - Ancora un suicidio nel carcere di Padova e si tratta del secondo in tre giorni. Un detenuto si è suicidato ieri sera impiccandosi nel ... msn.com

Detenuto si suicida nel carcere di Padova: è il secondo in tre giorni - facebook.com facebook

Detenuto si suicida nel carcere di Padova. È il secondo caso in tre giorni. Annunciato un presidio dei sindacati penitenziari. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com