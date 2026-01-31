Ortona il Pd sprona il Comune | Partecipare al Fondo Economia Blu per rilanciare il borgo marinaro

Ortona torna a spingere sul rilancio del suo borgo marinaro. Il Pd invita il Comune, guidato da Angelo Di Nardo, a partecipare al Fondo Economia Blu, un’opportunità per riqualificare l’area portuale e migliorare i collegamenti con il centro. La proposta è chiara: sfruttare i fondi disponibili per dare una spinta concreta al quartiere, senza perdere tempo.

Approfondimenti su Ortona Borgo

