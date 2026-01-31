Ortona il Pd sprona il Comune | Partecipare al Fondo Economia Blu per rilanciare il borgo marinaro

Da chietitoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ortona torna a spingere sul rilancio del suo borgo marinaro. Il Pd invita il Comune, guidato da Angelo Di Nardo, a partecipare al Fondo Economia Blu, un’opportunità per riqualificare l’area portuale e migliorare i collegamenti con il centro. La proposta è chiara: sfruttare i fondi disponibili per dare una spinta concreta al quartiere, senza perdere tempo.

Riqualificare il borgo marinaro e migliorare il collegamento tra il porto e il centro cittadino: è questa la proposta avanzata dal Partito Democratico di Ortona, che invita l'amministrazione comunale guidata da Angelo Di Nardo a partecipare al bando del Fondo Economia Blu, promosso dalla.

