La settimana inizia con la Luna nel Leone, portando passione e un po’ di impulsività. Cancro decide di cambiare ritmo e spezza la routine, mentre lo Scorpione preferisce osservare e riflettere. La Bilancia si dedica agli affetti, mettendo al primo posto le persone care. L’Ariete invece deve mantenere la calma e non farsi coinvolgere troppo dalle emozioni del momento.

L'oroscopo dal 2 all'8 febbraio 2026. La settimana inizia con la Luna nel Leone, che porta passione e un po’ di impulsività. Poi passa in Vergine, regalando concretezza e praticità, e in Bilancia. Nel weekend transita nel segno dello Scorpione. Il cielo della settimana Il Sole è in Acquario insieme a Venere, Marte, Mercurio e Plutone, portando novità e cambiamenti in ogni ambito. Giove è in Cancro, Satuno in Pesci e Nettuno in Ariete. Alcuni sentiranno il desiderio di osare, altri preferiranno osservare prima di agire. Con lucidità e fiducia, anche le situazioni più complesse possono risolversi in modo sorprendente. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo della settimana: Cancro spezza la routine, Scorpione osserva, Bilancia si dedica agli affetti. Ariete? Mantieni la calma

