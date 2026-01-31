Oroscopo della settimana | Cancro spezza la routine Scorpione osserva Bilancia si dedica agli affetti Ariete? Mantieni la calma
La settimana inizia con la Luna nel Leone, portando passione e un po’ di impulsività. Cancro decide di cambiare ritmo e spezza la routine, mentre lo Scorpione preferisce osservare e riflettere. La Bilancia si dedica agli affetti, mettendo al primo posto le persone care. L’Ariete invece deve mantenere la calma e non farsi coinvolgere troppo dalle emozioni del momento.
L'oroscopo dal 2 all'8 febbraio 2026. La settimana inizia con la Luna nel Leone, che porta passione e un po’ di impulsività. Poi passa in Vergine, regalando concretezza e praticità, e in Bilancia. Nel weekend transita nel segno dello Scorpione. Il cielo della settimana Il Sole è in Acquario insieme a Venere, Marte, Mercurio e Plutone, portando novità e cambiamenti in ogni ambito. Giove è in Cancro, Satuno in Pesci e Nettuno in Ariete. Alcuni sentiranno il desiderio di osare, altri preferiranno osservare prima di agire. Con lucidità e fiducia, anche le situazioni più complesse possono risolversi in modo sorprendente. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su Oroscopo Settimana
Oroscopo della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa prevede Artemide
Ecco l'oroscopo della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026, con previsioni per ogni segno zodiacale.
Oroscopo dei tarocchi della settimana 5-11 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa prevede Thalys
Ecco l’oroscopo dei tarocchi per la settimana dal 5 all’11 gennaio, con previsioni per tutti i segni zodiacali.
OROSCOPO DELLA SETTIMANA 22-28/09/2025, SOLE IN BILANCIA e MARTE IN SCORPIONE per tutti i segni
Ultime notizie su Oroscopo Settimana
Argomenti discussi: Oroscopo Settimanale Cancro: previsioni dal 26 gennaio al 01 gennaio; L'oroscopo settimanale di tutti i segni a cura di Paolo Fox (26 gennaio-01 febbraio); Oroscopo settimanale, le previsioni dal 26 gennaio al 1 febbraio segno per segno; L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: svolte epocali con i nuovi transiti astrologici.
Oroscopo Cancro di oggi 31 gennaioConsulta l'oroscopo Cancro a cura di Paolo Fox di oggi, 31 gennaio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it
Oroscopo della Smorfia napoletana per la settimana dal 2 all'8 febbraio, Cancro tra festa e intimitàSette giorni di condivisione e benessere per il Cancro, guidato dal significato del numero 20 secondo la Smorfia napoletana ... it.blastingnews.com
Anche questa settimana l’oroscopo più atteso è arrivato! Il Mago Artax non ne sbaglia una... scopri cosa ci hanno rivelato le stelle! A stasera con una nuova imperdibile puntata di #DonMatteo15! - facebook.com facebook
Nuova settimana e nuovo oroscopo del Mago Artax… Cosa ci sveleranno gli astri questa volta Buona lettura tra le righe... aspettando questa sera per la terza puntata di #DonMatteo15! x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.