Oroscopo dei tarocchi del mese di febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Scopri le previsioni di Thalys

Le previsioni dei tarocchi per questo mese indicano un febbraio pieno di sorprese. Per molti segni, ci saranno occasioni di cambiamento e nuove opportunità da cogliere. Alcuni, come l’Ariete e il Leone, possono aspettarsi un periodo di maggiore energia e decisioni importanti. Per altri, come i Pesci e il Cancro, il momento sarà più riflessivo, con scelte da ponderare attentamente. In generale, questo mese si presenta come un’occasione per fare il punto e muoversi con maggiore sicurezza verso il futuro.

. Ariete – Il Carro Il presagio del mese: la carta che illumina il tuo destino La carta dominante dei Tarocchi per Ariete a Febbraio 2026 è Il Carro, emblema di determinazione, direzione e volontà consapevole. Questo mese si apre come una fase di movimento deciso, in cui non puoi più restare spettatore. Febbraio ti chiede di assumere il controllo del tuo percorso, senza impulsività ma con fermezza. L'energia è intensa, dinamica, orientata al progresso, e mette in luce il tuo bisogno di avanzare verso obiettivi chiari.

