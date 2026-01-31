Onorificenze al Merito | dal ragazzo colpito ai murazzi a Diodato i 31 ‘eroi’ di Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 persone che si sono distinte con atti di impegno civile e solidarietà. Tra i riconoscimenti ci sono anche un ragazzo colpito ai Murazzi e il cantante Diodato. Le onorificenze arrivano per chi ha dimostrato dedizione al bene comune e coraggio nelle azioni quotidiane.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" a donne e uomini che si sono distinti per impegno civile, solidarietà e dedizione al bene comune. I riconoscimenti valorizzano esperienze diverse ma unite da un filo conduttore: l'uso responsabile dei social, lo sport come inclusione, l'arte come integrazione, il volontariato, la tutela della salute, il coraggio civile e l'imprenditoria etica. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il 3 marzo alle ore 12 al Palazzo del Quirinale.

