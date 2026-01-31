Ondei difende la magistratura | Non è vero che i giudici seguano passivamente i pm

Il presidente della Corte di Cassazione, Giuseppe Ondei, ha ribadito con forza la centralità della funzione giudiziaria, smentendo con decisione la tesi secondo cui i magistrati sarebbero passivi rispetto alle richieste dei pubblici ministeri. L'intervento, pronunciato in occasione di un incontro istituzionale, è stato una chiara difesa dell'autonomia della magistratura, un tema che negli ultimi mesi ha assunto toni sempre più accesi nella discussione pubblica. Ondei ha definito «inaccettabile» l'idea che i giudici si limitino a seguire ciecamente le posizioni avanzate dai pm, sottolineando che il sistema giudiziario italiano si basa su un equilibrio tra le diverse figure professionali, ciascuna con compiti distinti e responsabilità proprie.

