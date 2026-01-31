Omicidio Federica Torzullo lettera della sorella sul possibile complice Chiesto incontro con Carlomagno

La caso di Federica Torzullo si fa sempre più complicato. La sorella della vittima ha scritto una lettera in cui accenna alla possibilità di un complice e ha chiesto un incontro con il giudice Carlomagno. Intanto, le indagini proseguono, e gli investigatori cercano di fare luce su cosa sia realmente accaduto tra l’8 e il 9 gennaio nella villetta di Anguillara Sabazia, dove Federica è stata trovata uccisa con diverse coltellate dal marito.

Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda dell'uccisione di Federica Torzullo, la 41enne assassinata a coltellate dal marito tra l'8 e il 9 gennaio nella villetta di famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Un caso che ha profondamente scosso la comunità locale e che continua a sollevare interrogativi, soprattutto sulle modalità del delitto e sulla versione fornita dall'uomo, attualmente in carcere. A chiedere con forza chiarezza è ora la famiglia della vittima, che attraverso una lettera resa pubblica punta a riaccendere l'attenzione su quelli che vengono definiti "punti oscuri" ancora irrisolti.

