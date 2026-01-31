Omicidio di Armando Tortolani il processo entra nella fase decisiva

Il processo contro Luca Agostino, il 45enne di Villa Latina, sta per arrivare alla fine. Oggi si è tenuta l’ultima udienza, con la sentenza ormai vicina. L’uomo è accusato di aver ucciso Armando Tortolani il 19 maggio 2024, un omicidio che ha sconvolto il paese. La procura chiede una condanna severa, mentre la difesa insiste sulla mancanza di prove concrete. La decisione della corte è attesa nelle prossime settimane.

Si avvia alla conclusione il processo a carico di Luca Agostino, il 45enne di Villa Latina, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi per aver ucciso il 19 maggio 2024 il suo compaesano Armando Tortolani.L'esito dell'ultima udienzaInnanzi alla Corte di Assise di Cassino composta.

