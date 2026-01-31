Oltretorrente il flash mob di Vignali | Basta droga ormai conosciamo i pusher

In via Costituente si è svolto un flash mob organizzato da Pietro Vignali, capogruppo in Consiglio comunale dell’Oltretorrente. L’evento, intitolato “Salviamo l’Oltretorrente”, ha visto la partecipazione dell’associazione “L’Oltretorrente rinasce” e del Comitato Sos Parma. Vignali ha deciso di scendere in piazza per chiedere più sicurezza e mettere in evidenza il problema dei pusher nel quartiere. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con manifestanti che hanno espresso il loro

Si è svolto in via Costituente il flash mob "Salviamo l'Oltretorrente", promosso dal capogruppo in Consiglio comunale dell'omonima lista, Pietro Vignali, al quale hanno aderito l'associazione "L'Oltretorrente rinasce", con il presidente Emanuele Rastelli, e il Comitato Sos Parma, rappresentato.

