Oltre l’incarico | il percorso di Sergio Mattarella tra istituzione e valori nella storia recente d’Italia

Sergio Mattarella festeggia oggi undici anni da quando è stato eletto presidente della Repubblica Italiana. Un traguardo che pochi hanno raggiunto e che conferma la sua presenza stabile al vertice delle istituzioni. In questi anni, ha affrontato sfide importanti, mantenendo un ruolo di equilibrio tra valori e responsabilità. La sua lunga carriera testimonia un impegno costante nel rappresentare l’Italia in momenti difficili e decisivi.

Sergio Mattarella compie undici anni da quando fu eletto presidente della italiana, un traguardo che lo colloca tra i leader più longevi nella storia repubblicana. Nato a Palermo il 23 luglio 1941, ha raggiunto il massimo incarico dello Stato dopo una carriera politica che si è sviluppata in un contesto segnato da profonde trasformazioni del Paese. Il suo primo ingresso in Parlamento risale al 1983, quando fu eletto deputato alla Camera dei deputati, appartenendo alla Democrazia Cristiana, il partito che ha dominato la scena italiana per decenni. La sua ascesa non fu solo un percorso personale, ma anche un'eredità familiare: suo padre, Bernardo Mattarella, fu membro dell'Assemblea Costituente e ministro in diversi governi tra gli anni Cinquanta e Sessanta, mentre suo fratello Piersanti, presidente della Regione Sicilia, fu ucciso da Cosa Nostra nel 1980, un evento che segnò profondamente la sua storia e quella del Paese.

