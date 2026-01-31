Oltre la visiera | il peso silenzioso di una divisa sotto attacco

Dopo le proteste, tra lacrimogeni e cori, i poliziotti devono fare i conti con il peso di una divisa sotto attacco. Quando il fumo si disperde, resta il silenzio e la fatica di chi ha affrontato momenti intensi, spesso senza riuscire a esprimere tutto quello che si porta dentro.

C'è un momento, dopo che il fumo dei lacrimogeni si dirada e l'adrenalina inizia a scendere, in cui si fanno i conti. Non quelli dei danni alle vetrine o dell'arredo urbano divelto, ma i conti personali, quelli che si misurano in centimetri. I centimetri che hanno separato un sasso, una spranga o una bottiglia dal volto di un uomo. La foto che vedete non ritrae un semplice oggetto inanimato. Ritrae un confine. Quel casco verde della Guardia di Finanza, con la visiera in policarbonato spaccata di netto, è la linea sottile che divide il dovere dall'incolumità fisica. È il muto testimone di un servizio di ordine pubblico degenerato in scontro, dove la contestazione ha lasciato il posto alla violenza cieca.

