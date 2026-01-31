Olimpiadi opere di riqualifica della stazione ancora incomplete È inaccettabile!

Le opere per la riqualifica della stazione di Trento, fondamentali per le Olimpiadi invernali, sono ancora incomplete. I lavori, dichiarati essenziali, procedono a rilento e molte zone risultano ancora in costruzione. La situazione preoccupa cittadini e pendolari, che si chiedono come si possa arrivare in tempo alle gare senza le strutture pronte.

“Le opere dichiarate ‘essenziali’ per garantire la piena funzionalità della stazione ferroviaria di Trento in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 risultano oggi incompiute o solo parzialmente realizzate. Una situazione così non può essere accettata”. Sono queste le parole.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

