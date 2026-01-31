Olimpiadi opere di riqualifica della stazione ancora incomplete È inaccettabile!

Le opere di riqualifica della stazione di Trento sono ancora incomplete, a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La situazione preoccupa cittadini e pendolari, che si aspettavano lavori terminati e funzionali. Le promesse di interventi essenziali per garantire un servizio efficiente non sono state mantenute, e i ritardi si accumulano. La stazione continua a essere un cantiere aperto, e il rischio di ulteriori slittamenti non si può escludere.

"Le opere dichiarate 'essenziali' per garantire la piena funzionalità della stazione ferroviaria di Trento in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 risultano oggi incompiute o solo parzialmente realizzate. Una situazione così non può essere accettata". Sono queste le parole.

